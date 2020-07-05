COVID-19 в Украине заразились более 800 человек за сутки: статистика на 5 июля

По состоянию на утро 5 июля в Украине официально подтверждены 48 500 случаев коронавирусной инфекции. Из них 823 были обнаружены за прошедшие сутки.

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От COVID-19 в стране умерли уже 1249 человек (+22 за сутки), а 21 376 пациентов (+221 за сутки) полностью побороли болезнь. Об этом свидетельствуют данные официального сайта СНБО.

Больше всего новых зараженных коронавирусом зарегистрировали в областях: Львовской – 138, Закарпатской – 107 и городе Киеве – 78.

СНБО

СНБО

Как сообщал OBOZREVATEL, коронавирус в мире по состоянию на 5 июля инфицировал уже более 11 млн человек. При этом его жертвами стали более 533 тыс. больных, а преодолеть недуг удалось более чем 6,4 млн пациентов.

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