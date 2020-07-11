COVID-19 в Украине заразились 800 человек за сутки: статистика на 11 июля

Общество 09:34, 11.07.2020 Обновлено: 09:44, 11.07.2020

По состоянию на утро 11 июля в Украине официально подтверждены 52 843 случая коронавирусной инфекции. Из них 800 обнаружены за прошедшие сутки.

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От COVID-19 в стране умерли уже 1 372 человек (+27 за сутки), а 25 661 пациент (+861 за сутки) полностью поборол болезнь. Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО.

Больше всего новых зараженных коронавирусом зарегистрировали в городе Киев – 125, Львовской – 119 и Закарпатской области – 108.

СНБО
СНБО

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 11 июля от коронавируса в мире скончались более 562 тысяч пациентов. Всего заразилось свыше 12,6 миллионов человек.

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