COVID-19 в Украине заразились 800 человек за сутки: статистика на 11 июля

По состоянию на утро 11 июля в Украине официально подтверждены 52 843 случая коронавирусной инфекции. Из них 800 обнаружены за прошедшие сутки.

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От COVID-19 в стране умерли уже 1 372 человек (+27 за сутки), а 25 661 пациент (+861 за сутки) полностью поборол болезнь. Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО.

Больше всего новых зараженных коронавирусом зарегистрировали в городе Киев – 125, Львовской – 119 и Закарпатской области – 108.

СНБО

СНБО

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 11 июля от коронавируса в мире скончались более 562 тысяч пациентов. Всего заразилось свыше 12,6 миллионов человек.

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