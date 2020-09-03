В Украине каждый день COVID-19 будут заражаться до 3700 человек, смертей станет больше. Прогноз НАН
Стремительность распространения коронавируса в Украине несколько снизилась, однако статистика продолжает быть неутешительной. К тому же, особое беспокойство вызывает тенденция к росту смертности.
Так, 11 сентября количество новых летальных случаев за сутки может достичь 45-55 при среднем значении 50. Что касается прироста заболеваемости, то он, вероятно, составит 1783-3673 человек при среднем значении 2649.
Об этом свидетельствует прогноз рабочей группы НАН по математическому моделированию проблем, связанных с эпидемией COVID-19 в Украине, который OBOZREVATEL озвучил вице-президент НАН, доктор физико-математических наук Анатолий Загородний.
Напомним, что в предыдущих расчетах среднесуточное количество больных не превышало 2650, а смертность – 28 случаев.
Ученые склоняются к мнению, что регионами с наибольшим ожидаемым количеством новых инфицированных станут Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Одесская, Тернопольская, Харьковская и Черновицкая области, а также и город Киев.
"Ежедневное количество выздоровевших не увеличивается, несмотря на постоянное увеличение количества новых инфицированных. Увеличиваются период выздоровления и задержки в обнародовании количества выздоровевших", – подчеркнул Загородний.
Возвращаясь к вопросу роста смертности, ученый отметил, что среди умерших больше было тех, кто имел сердечно-сосудистые заболевания (66%), диабет (20%), хронические заболевания легких (7,3%) и заболевания почек (6.6%) .
Впрочем, наибольшую вероятность летальности имеет сахарный диабет (21%), а сердечно-сосудистые заболевания имеют летальность почти в два раза меньше.
С подробным прогнозом можно ознакомиться по этой ссылке.