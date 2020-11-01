COVID-19 в Украине заболели почти 8 тысяч человек: статистика Минздрава на 1 ноября

По состоянию на утро воскресенья, 1 ноября, в Украине официально подтверждены 395 440 случаев коронавирусной инфекции. Из них 7959 – обнаружены за прошедшие сутки.

От COVID-19 в стране умерли уже 7306 человек (+110 за сутки), а 161 441 пациент (+2513 за сутки) полностью побороли болезнь. Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО.

Больше всего больных прибавилось в:

Харьковской области – 883

Житомирской области – 708

Киеве – 689

При этом в двух областях зафиксировали менее 100 зараженных за минувшие сутки: в Луганской – 78, в Кировоградской – 96.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 1 ноября коронавирусом в мире заразились более 46 млн человек. За минувший день выявлено 475 201 новый инфицированный.