COVID-19 в Украине за сутки обнаружили у почти 3 тысяч человек: статистика на 20 сентября

По состоянию на утро воскресенья, 20 сентября, в Украине официально подтверждены 175 678 случаев коронавирусной инфекции. Из них 2966 были обнаружены за прошедшие сутки.

От COVID-19 в стране умерли уже 3557 человек (+41 за сутки), а 77 512 пациентов (+758 за сутки) полностью побороли болезнь. Об этом свидетельствуют данные портала СНБО.

Больше всего новых зараженных коронавирусом зарегистрировали в Харьковской области – 424, городе Киев – 343, Тернопольской – 231 и Одесской – 217 случаев.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 20 сентября коронавирусом в мире заразились более 30,9 млн человек. За минувшие сутки было выявлено 291 222 новых инфицированных.

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