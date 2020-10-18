COVID-19 в Украине за сутки обнаружили у более 5 тысяч человек: статистика на 18 октября

По состоянию на утро воскресенья, 18 октября, в Украине официально подтверждены 298 872 случая коронавирусной инфекции. Из них 5231 был обнаружен за прошедшие сутки.

От COVID-19 в стране умерли уже 5607 человек (+90 за сутки), а 125 377 пациентов (+1264 за сутки) полностью побороли болезнь. Об этом свидетельствуют данные портала СНБО.

Больше всего новых зараженных коронавирусом зарегистрировали в Харьковской области – 589, городе Киев – 453, Хмельницкой области – 338, Сумской – 326 и Львовской – 305 случаев.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 18 октября коронавирусом в мире заразились почти 40 млн человек. За минувший день выявлено почти 372,7 тысяч новых инфицированных.