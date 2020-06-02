COVID-19 в Украине угаснет: ученые уточнили, каким будет плато

Пандемия коронавируса в Украине уже прошла фазу ежедневного роста, с конца мая наблюдается тенденция медленного ее угасания.

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На это обратили внимание исследователи из Мирового центра данных "Геоинформатика и устойчивое развитие" при КПИ имени Игоря Сикорского. По их словам, ближайшие шесть дней предполагается медленный спад пандемии с уровнем плато 300-450 новых инфицированных в сутки.

Специалисты предполагают, что количество новых больных COVID-19 в стране, вероятно, будет постепенно снижаться по сравнению с суточным приростом пациентов, которые выздоровели.

В то же время медленное угасание будет монотонным и держаться на уровне плато примерно до конца месяца.

В частности, подчеркивают специалисты, если обстоятельства будут благоприятными, то уже в июле можно ожидать более чем двукратного спада заболеваемости COVID-19.

Как объясняют ученые, вторая фаза распространения коронавируса в нашей стране была затяжной из-за плохого соблюдения гражданами карантинных ограничений. Также причиной послужили неосторожность в течение весенних религиозных праздников и недостаточное качество медицины в стране.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые утверждали, что спад пандемии коронавируса в Украине придется на конец мая, при этом пик заболеваемости еще впереди.

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