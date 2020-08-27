В Украине за сутки зафиксировано почти 2 тысячи больных COVID-19: статистика Минздрава на 27 августа

Коронавирус в Украине не утихает.

По состоянию на утро четверга, 27 августа, в Украине официально подтверждены 112 059 случаев коронавирусной инфекции. Из них 1974 – выявлены за минувшие сутки.

От COVID-19 в стране умерли 2403 человека (+49 за сутки), а 54 217 пациентов (+763) полностью побороли болезнь. Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО.

Наибольшее количество случаев инфицирования коронавирусом за последние сутки зафиксировано во Львовской области – 220, Харьковской – 218, городе Киев – 203, Одесской области – 185, Ивано-Франковской – 164, Черновицкой – 159, Тернопольской – 141.

Ситуация с коронавирусом в Украине по состоянию на 27 августа (covid19.rnbo.gov.ua)

Напомним, что данные по заболеваемости коронавирусом со временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также аннексированного Крыма в статистике Минздрава отсутствуют.

Карта распространения коронавируса в Украине (covid19.rnbo.gov.ua)

Как сообщал OBOZREVATEL, врач-инфекционист Ольга Голубовская заявила, что в Украине началась вторая волна COVID-19. По ее словам, надежды на то, что коронавирус – сезонное заболевание, не оправдались.

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