Некоторые жители элитной Конча-Заспы под Киевом в связи с пандемией коронавируса COVID-19 приобрели себе личные аппараты ИВЛ.

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Об этом в интервью изданию "Гордон" заявила психиатр, психотерапевт, доктор медицинских наук, выпускница Медицинской школы Гарвардского университета в США Тина Берадзе. Кроме того, некоторые богатые украинцы оплатили для себя отдельные бригады врачей.

Конча-Заспа. Иллюстрация Радіо ТРЕК

"Конча-Заспа очень серьезно перепугались из-за Куршевеля, куда все рванули на 8 марта, в разгар распространения коронавируса в Европе", – рассказала женщина.

Она указала на то, что в Украине эпидемия началась "и сверху, и снизу". "Одни из дорогих европейских курортов ее привезли, другие – с заработков. Уникальная, конечно, ситуация", – сказала психотерапевт.

Напомним, в разгар коронавируса около 100 высокопоставленных украинских чиновников, политиков и звезд шоу-бизнеса "закрывали сезон" на известном горнолыжном курорте в Куршевеле. Среди них был зараженный коронавирусом Сергей Шахов, бывший глава Офиса президента Андрей Богдан вместе со своими друзьями и другие.

Тина Берадзе Гордон

Как писал OBOZREVATEL, Тина Берадзе также назвала главный страх украинцев из-за COVID-19. Она сравнила жалобы западных клиентов с проблемами жителей Украины.

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