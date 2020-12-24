В Украине составили новый список стран "красной" зоны
Министерство здравоохранения Украины 24 декабря обновило список стран, попадающих в "красную" зону относительно уровня распространения COVID-19.
Как следует из информации, обнародованной на сайте Минздрава, в этот перечень попали 45 государств (чтобы посмотреть весь список, доскролльте страницу до конца).
По сравнению с минувшей неделей, "красных" стран стало на две меньше, однако они дополнились Великобританией, Румынией и Германией.
Украина оказалась 46-м месте (среднее количество зараженных коронавирусом на 100 тыс. населения, по данным за последние 14 дней – 374).
В топе списка Литва, Сербия, Грузия и Хорватия, где показатель заражаемости выше 1,1 тысячи.
Добавим, по возвращении из стран "красной" зоны украинцы должны пойти на самоизоляцию или получить отрицательный ПЦР-тест на COVID-19 не более чем за 48 часов до пересечения границы.
Полный перечень:
Как сообщал OBOZREVATEL:
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