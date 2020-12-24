В Украине составили новый список стран "красной" зоны

Министерство здравоохранения Украины 24 декабря обновило список стран, попадающих в "красную" зону относительно уровня распространения COVID-19.

Как следует из информации, обнародованной на сайте Минздрава, в этот перечень попали 45 государств (чтобы посмотреть весь список, доскролльте страницу до конца).

По сравнению с минувшей неделей, "красных" стран стало на две меньше, однако они дополнились Великобританией, Румынией и Германией.

Украина оказалась 46-м месте (среднее количество зараженных коронавирусом на 100 тыс. населения, по данным за последние 14 дней – 374).

В топе списка Литва, Сербия, Грузия и Хорватия, где показатель заражаемости выше 1,1 тысячи.

Добавим, по возвращении из стран "красной" зоны украинцы должны пойти на самоизоляцию или получить отрицательный ПЦР-тест на COVID-19 не более чем за 48 часов до пересечения границы.

Полный перечень:

Как сообщал OBOZREVATEL: