В Украине обновили список "красных" и "зеленых" стран по распространению COVID-19

Министерство здравоохранения Украины 11 декабря опубликовало новый перечень стран "красной" и "зеленой" зон относительно уровня распространения COVID-19.

Список появился на сайте Минздрава. Ведомство определило 38 стран как "красные", добавив к списку Азербайджан и Нидерланды (чтобы посмотреть весь список, доскролльте страницу до конца).

Украина оказалась на грани попадания в "красную" зону. С показателем 476,63 (среднее количество зараженных коронавирусом на 100 населения по данным за последние 14 дней) наша страна заняла 39-е место.

В топе списка Грузия, Сербия и Люксембург (показатели заболеваемости – 1491,93; 1450,51; 1292,89 соответственно).

Отметим, что украинцы должны пойти на самоизоляцию по возвращении из стран "красной" зоны или получить отрицательный ПЦР-тест на COVID-19.

Для въезда в Украину всем иностранцам нужен страховой полис, покрывающий возможное лечение COVID-19.

Обсервации не подлежат лица, прибывшие из "красных" стран, если они имеют отрицательный результат тестирования на COVID-19. Его нужно провести не более чем за 48 часов до пересечения границы Украины.

Полный список стран:

moz.gov.ua

moz.gov.ua

moz.gov.ua

moz.gov.ua

moz.gov.ua

moz.gov.ua

moz.gov.ua

moz.gov.ua

moz.gov.ua

Карта распространения коронавируса в мире:

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным ВОЗ, за шесть последних недель уровень смертности от COVID-19 по всему миру увеличился примерно на 60%.