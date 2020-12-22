В Минздраве сказали, можно ли выявить мутации COVID-19 в Украине

В мире зарегистрировано уже около 12 000 мутаций генома COVID-19, которые могут определить тест-системы Украины. Так называемый британский штамм в Украине не фиксировали.

Об этом сообщил и.о. гендиректора Центра общественного здоровья Минздрава Игорь Кузин. Его процитировали на официальном сайте ЦОЗ 21 декабря.

Эксперт утверждает, что все государственные лаборатории страны обеспечены необходимым оборудованием и способны выявить SARS-CoV-2 у пациентов независимо от штаммов.

Кузин пояснил, что по рекомендации ВОЗ Украина еще с самого начала пандемии начала использовать тест-системы, определяющие РНК вируса по нескольким фрагментам его генома.

"Вирус несет мутации, все эти формы исследуют и сейчас отсутствуют сообщения о существенных изменениях его генома, которые имели бы существенное клиническое или диагностическое значение", – отметил гендиректор ЦОЗ.

Он также указал, что новый штамм в Соединенном Королевстве зафиксировали еще до начала программы вакцинации от коронавируса. Соответственно, эти два фактора никак не связаны.

Более того, в ЮАР, где также выявлено коронавирус с похожей мутацией, прививочная кампания еще не начата. Напомним, новой мутации COVID-19 в Южно-Африканской Республике дали обозначение 501.V2.

Кузин подчеркнул, что данные, связанные с этими штаммами SARS-CoV-2, пока не указывают на более тяжелое течение болезни или рост смертности. Но коронавирусом действительно начинают чаще заразиться люди до 60 лет, у которых реже развиваются тяжелые симптомы.

"Такой рост вирулентности (заразности) вызван мутацией шип-образного протеина коронавируса, которым он связывается с клетками человека, и такой вариант быстрее распространяется от человека к человеку", – пояснил эксперт.

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