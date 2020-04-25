В Минздраве показали скорость распространения COVID-19 в Украине
Министерство здравоохранения показало наглядную инфографику скорости распространения коронавируса в 10 областях Украины с наиболее высокой статистикой по COVID-19.
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Ролик появился на официальном Telegram-канале Минздрава "Коронавирус в цифрах" в субботу, 25 апреля (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).
Эксперты напомнили, что первый случай COVID-19 в стране был зафиксирован 3 марта в Черновицкой области. По данным на 25 апреля суммарное количество инфицированных в Украине составляет уже 8125 человек.
"Это число продолжает стремительно расти в основном из-за игнорирования правил карантина", – отметили в сообщении.
Как писал OBOZREVATEL, в одном из общежитий в Александровском районе Запорожья произошла вспышка коронавируса – уже в 11 жителей подтвердили COVID-19.