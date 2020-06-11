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11 июня • обновлено в 21:08
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Ляшко назвал причину нового антирекорда Украины по COVID-19

1.8т
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Антирекорд по новым подтвержденным случаям COVID-19, зафиксированный в Украине 11 июня, связан с устранением очередей в лабораториях.

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Об этом в эфире "Радио НВ" заявил главный санитарный врач, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко. Очереди на тестирования образовались, в частности, в Киеве, Волынской и Львовской областях.

"Мы устраняем очередь из образцов, которые были собраны в течение последних дней, – передавали в другие лаборатории для того, чтобы протестировать и не было очереди, и делались потом исследования "сегодня на сегодня" или "сегодня на завтра", – пояснил он.

Во Львовской области, как рассказал Ляшко, проверки на COVID-19 ожидают 2 тысяч образцов крови. Это наибольшая очередь после столицы. Образцы должны доставить в Национальную референс-лабораторию 11 июня или утром 12-го.

Ляшко добавил, что сейчас в стране за сутки проводится 10–12 тысяч ПЦР-тестирований и 5−7 тысяч тестов ИФА.

Виктор Ляшко

Виктор Ляшко

Коллаж

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро четверга, 11 июня, в Украине официально подтверждены 29 070 случаев коронавирусной инфекции (+689 за прошедшие сутки). Умерли уже 854 человека (+21 за сутки), а 13 141 пациент (+372) полностью поборол болезнь.

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Автор
Дарья Дурова
Темы
Карантин в Украине Коронавирус
Персона
Виктор Ляшко
Место
Украина
Теги
инфекция болезнь Министерство здравоохранения вирус
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