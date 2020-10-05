Степанов заявил, что в Украине достаточно аппаратов ИВЛ для пациентов с COVID-19

В Украине с 4 тысяч аппаратов для искусственной вентиляции легких (ИВЛ) при COVID-19 по состоянию на утро 5 октября было задействовано меньше десятой части.

Об этом в эфире "Свободы слова" на ICTV в понедельник, 5 октября, заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов. Трансляция велась на YouTube-канале программы.

"Если мы говорим о лечении COVID-19, мы обеспечены на сегодня аппаратами ИВЛ", – утверждает Степанов.

Средства на закупку аппаратов ИВЛ были выделены в мае, напомнил он. Сейчас, по словам министра, оборудование будет поставляться в том числе в опорные больницы, приемные отделения, отделения экстренной медпомощи.

Напомним, 5 октября в Украине было официально подтверждено 230 236 случая коронавирусной инфекции. Из них 3 774 обнаружены за 4 октября. От COVID-19 в стране умерли уже 4 430 человек (+33 за сутки), а 101 252 пациентов (+1 145) полностью побороли болезнь.

Максим Степанов на "Свободе слова". Скрин видео ICTV

Как писал OBOZREVATEL, по данным СМИ, в Верховной Раде Украины коронавирус подтвердили у 75 человек, одна сотрудница секретариата умерла.