В Ривненской области занижают статистику COVID-19: цифры можно умножать на пять

В Ривненской области занижается статистика заболевших и умерших от COVID-19.

Об этом сообщается в материале OBOZREVATEL. По предварительным данным, количество случаев инфицирования, а также погибших пациентов можно умножать на пять. Однако, точное количество украинцев, которые столкнулись с коронавирусом, посчитать невозможно.

Об ошибках в статистике заявила, в частности, волонтер из Ривне Виктория Шинкаренко.

Отмечается, что очень многие члены семьи, которые контактируют с больным, просто не проводят дорогие тесты на коронавирус. Зачастую это происходит, когда течение болезни легкое и люди лечатся дома. Соответственно, их случаев в официальной статистике нет.

Кроме того, нашему изданию стало известно о нехватке кислорода в больницах Ривненской области и о том, что многих больных выписывают еще до выздоровления из-за ограниченного количества мест.

Подробнее об этом можно будет почитать в статье OBOZREVATEL, которую мы опубликуем в ближайшее время.

Официально в Ривненской области заявляется о 32 223 заболевших коронавирусом (425 обнаружили за 2 декабря). Погибли уже 397 человек (трое – за прошедшие сутки). Побороли болезнь 25 315 жителей области. Активными считаются 6 511 случаев COVID-19.

Статистика на 3 декабря covid19.rnbo.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL:

По состоянию на утро четверга, 3 декабря, в Украине официально подтверждены 772 760 случаев коронавирусной инфекции. Из них 14 496 – обнаружены за прошедшие сутки.

От COVID-19 в стране умерли уже 12 960 человек (+243 за сутки), а 384 426 пациентов (+15 372) полностью побороли болезнь.

В Киеве зафиксировали 1364 новых случаев инфицирования COVID-19. Количество больных коронавирусом 3 декабря достигло 75 376.

Присылайте нам свои истории о ситуации с лечением COVID-19 в вашем населенном пункте с фото и видео info@obozrevatel.com