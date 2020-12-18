COVID-19 в редких случаях может вызвать паралич у детей – ученые

В редких случаях коронавирусная инфекция может стать причиной паралича у детей.

Об этом заявили ученые Манчестерского университета Великобритании, пишет DailyMail. Это возможно, поскольку коронавирус способен инфицировать спинной мозг, считают они.

Такой вывод исследователи сделали, изучив 38 случаев COVID-19 у детей из восьми стран.

Тринадцать прибыли из Франции, восемь из Великобритании, пять из США, по четыре из Бразилии и Аргентины, два из Индии, по одному из Перу и Саудовской Аравии. У некоторых пациентов были обнаружены редкие случаи тяжелых неврологических симптомов.

Все дети прошли МРТ после появления симптомов от стандартной лихорадки до проблем с опорно-двигательным аппаратом.

У восьми пациентов не было респираторных симптомов, таких как одышка или кашель, обычных при коронавирусе.

Четверо умерли после заражения другой инфекцией, к примеру, туберкулез или MRSA (золотистый стафилококк) после того, как COVID-19 ослабил их иммунитет.

У двоих детей диагностировали паралич после поражения вирусом спинного мозга и последующего воспаления Оба нуждались в аппарате искусственной вентиляции легких и кормлении через зонд.

Также у них наблюдалась дисавтономия – неспособность организма регулировать частоту сердечных сокращений, артериальное давление, дыхание, функцию мочевого пузыря и температуру.

Из всей группы 32 ребенка полностью выздоровели, у шести на момент публикации исследования состояние улучшилось.

Соавтор работы профессор Ставрос Стиварос сказал, что, судя по результатам, неврологические осложнения от коронавируса у детей случаются редко. При этом реакция может быть отсроченной.

По мнению австралийских исследователей, в целом дети меньше подвержены риску развития тяжелых симптомов коронавируса и смерти от инфекции. Причиной этого является множество различий между телами и иммунной системой ребенка и взрослого.

В частности, это прочные, неповрежденные клетки в их кровеносных сосудах, предотвращающие воспаление и свертывание крови, повышенный уровень витамина D, меньшее количество рецепторов ACE2, которые коронавирус использует для заражения клеток.

Еще одним фактором, способствующим более высокой сопротивляемости детей инфекции, является то, что они довольно часто оказываются недавно вакцинированными от других болезней. Это тренирует детскую иммунную систему и заставляет ее работать на полную мощность, пояснили ученые.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что у детей есть такие характерные симптомы коронавирусной болезни, как рвота и понос. Об этом рассказала детский инфекционист из Кривого Рога, врач высшей категории Светлана Куницына. В остальном же, по ее словам, у детей практически такие же симптомы COVID-19, как и у взрослых.

В целом дети болеют легче, чем взрослые пациенты, заявила она. Однако если родители заподозрили у ребенка инфекцию, необходимо обратиться за консультацией к специалисту, а не заниматься самолечением.