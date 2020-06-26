COVID-19 в интернате на Хмельнитчине заболели уже 90 человек: среди них медики

Количество больных коронавирусом в Кривчицком психоневрологическом интернате в Хмельницкой области возросло до 90 – 4 из них медики, остальные – подопечные.

Об этом сообщили на сайте Хмельницкой ОГА. Отмечается, что у большинства болезнь проходит бессимптомно. Уже отобрано еще 110 образцов, которые находятся на исследовании в ГУ "Хмельницкий областной лабораторный центр Минздрава Украины".

"Подопечных интерната, у которых болезнь протекает бессимптомно или в состоянии средней тяжести, решено оставить в интернате под постоянными уходом медработников. Сейчас 5 человек из интерната госпитализированы в инфекционную больницу", – сообщили в ОГА.

Контроль за состоянием здоровья больных осуществляется силами врачей Центральной районной больницы и Центра первичной медицинской помощи Дунаевецкого района.

В ОГА отметили: сегодня заведение обеспечено необходимыми продуктами питания, средствами индивидуальной защиты, дезинфицирующими средствами, медпрепаратами и тому подобное. Также выставлены карантинные посты, которые должны контролировать вопросы въезда и выезда в село Кривчик.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Кривчицком психоневрологическом интернате в Хмельницкой области 25 июня зафиксировали массовое заражение коронавирусом.