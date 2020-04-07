Первые случаи заражения коронавирусом в нашей стране были зафиксированы не так уж давно. Но, по моим сугубо личным ощущениям, прошла уже целая вечность, потому что я буквально сразу ушел на самоизоляцию. Это был моё осознанное решение. Как показала мировая практика, именно ограничение физических контактов людей друг с другом – общедоступный и самый простой способ прервать цепочку заражений. В связи с этим у меня появилось достаточно свободного времени, часть из которого я потратил, чтобы пристально следить за ситуацией, которая сложилась в мире из-за пандемии.

Само собой, меня особенно интересует обстановка на временно оккупированных территориях нашей страны, так как я сам оттуда родом. Хоть после начала российской агрессии мне и пришлось покинуть ту часть Донбасса, это все равно моя малая Родина и её судьба мне небезразлична. И если быть честным, новости оттуда доходят неутешительные. Ежедневные заявления так называемого "министра здравоохранения ДНР" Ольги Долгошапко не только не успокаивают, а скорее наоборот – вызывают неподдельное опасение. Но обо всем по порядку.

На момент написания данной статьи оккупационные власти "официально" зафиксировали 3 случая заражения COVID-19 в "ДНР" и 4 случая – в "ЛНР". Кроме того, как заявляет "министерство здравоохранения ДНР", по состоянию на 2 апреля на оккупированной части Донецкой области "под наблюдением" находится 10254 человека. Из них в условиях стационарных отделений – 131 человек, в самоизоляции на дому находится 10123 человека. Все эти данные скорее всего устареют задолго до выхода этой статьи в свет, но суть не в этом. Они просто заставляют задуматься.

Это что же получается? В "ДНР" нет никаких тест-систем для выявления заражения короновирусом? Вовсе нет! Оккупационная администрация "ДНР" через подконтрольные ей СМИ заявила, что "республика" имеет достаточное количество тест-систем для выявления коронавируса COVID-19. Были отснят ряд сюжетов для местного телевидения, где "заведующая лабораторией особо опасных инфекций РЦ СЭН ГСЭС МЗ ДНР" Людмила Акимова сообщила: "Лаборатория особо опасных инфекций обеспечена тест-системами для диагностики инфекции COVID-19. Этот метод позволяет выдать результат о наличии или отсутствии возбудителя в течение одного рабочего дня". Кроме того, как верно заметили "Новости Донбасса" в своей статье, о том, что тест-системы доставили из России, упоминается только в видео "Оплот ТВ", а в сюжетах "Первого республиканского" и "Мининформа ДНР" об этом нет ни слова.

Исходя из вышесказанного возникает логичный вопрос: что "наблюдают" у более чем десяти тысяч человек, если в распоряжении оккупантов есть тест-системы? Ведь если у этих пациентов взяли анализы и их результаты были отрицательными, нет абсолютно никакого смысла держать людей "под наблюдением". Если у них есть различные негативные симптомы, то необходимо искать заболевания, которые их вызывают. Если же симптомов нет – выписывать. Но, исходя из вышеупомянутого сообщения "минздрава ДНР", из больниц за весь период выписаны только 4 человека, которые ранее находились "под наблюдением" медиков. Из этого можно сделать несколько выводов. Во-первых, на самом деле в "ДНР" нет никаких тест-систем или они имеются в очень малом количестве. Во-вторых, оккупационные власти только создают видимость, что они контролируют ситуацию, на самом же деле ни о каком внятном плане действий и речи нет. Лечить людей некому. Как заявила 18 марта "министр здравоохранения ДНР" Ольга Долгошапко: дефицит медперсонала в "ДНР" – 14000 человек.

В свою очередь, кремлевские хозяева вовсе не спешат помогать "молодой республике". У них своих забот по горло. Помимо эпидемии еще и нефть подешевела до неприличия, но это уже совсем другая история…

Вот и получается, что на оккупированной территории простой народ остался на растерзание людей, которые ничего, кроме как воровать, не умеют. Никаких мер по предотвращению эпидемии принято не было и, скорее всего, не будет. Максимум – отснимут несколько сюжетов для местного "зомбоящика" и выпустят десяток никому не нужных постановлений. Реальных мер по борьбе с коронавирусом, как видим, не ожидается.

Чего только стоит видео, на котором самопровозглашённый глава "ДНР" Денис Пушилин "пошел в народ". Этот откровенный цирк не требует никаких лишних комментариев. Все как всегда: простой "барин из народа" и раболепные "холопы". "Рынки будут работать, даже если придётся что-то закрывать, вдруг какие-то будут чрезвычайные меры, то рынки останутся…" – разве можно назвать человека, который мог произнести такую фразу, здравомыслящим? Вокруг бушует эпидемия, а он поперся на рынок успокоить торговцев, чтоб было потом с кого "дань" собирать. Оккупанты замыливают людям глаза, приуменьшая масштабы сложившегося кризиса и его последствий, чтобы народ не паниковал и не создавал лишних проблем. Тем самым они подвергают людей нешуточной опасности и показывают свою вопиющую халатность. Больше всего меня повергла в шок фраза Пушилина: "… потому что я слышал эти разные там инсинуации, что рынки будут закрываться… Нет. Рынки будут в самую последнюю очередь… Они на свежем воздухе. То есть тут минимальная возможность заражения инфекцией. Работайте, не бойтесь". Сразу видно, что человек "разбирается" в сути сложившейся ситуации. Притом глава оккупационной администрации и его ручные мордовороты демонстративно медицинские маски не надевают. Зато всех продавцов поголовно заставили этими маски обзавестись.

А вот в реальной жизни, а не в постановочном видео, дела обстоят совсем по-другому. Недавно мои знакомые из Амвросиевки прислали мне фото с рынка, где санитарные нормы отсутствуют по определению. Люди толпятся. Медицинские маски есть только у немногих покупателей и почти полностью отсутствуют у продавцов. Все прилавки открыты. И такая ситуация по всей оккупированной территории. Полное отсутствие контроля. Пророссийским бандитам наплевать, ведь меньше народу будет – легче ими будет управлять.

Также, до меня постоянно доходит информация, что инфекционные отделения в "ДНР" полностью забиты. Смертность большая, но причиной этому врачи по команде "сверху" готовы признать всё, что угодно, но не COVID-19. Мне не хочется… Точнее я боюсь верить в это, но разумом понимаю, что данная ситуация – следствие приступной халатности оккупантов и вполне логично является результатом их "деятельности".

Люди, проживающие на временно оккупированной территории, сейчас как никогда в опасности. Пушилин и его банда обрекают на стремительное падение в пропасть как всю эту фикцию под названием "ДНР", так и всех тех людей, которые являются ее заложниками. А фраза "под наблюдением" становится символом одновременно и беспомощности, и наплевательского отношения.

Мне до боли обидно, что как всегда от их поступков пострадает простой народ. Но вечно это продолжаться не будет. Рано или поздно они заплатят за это!

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