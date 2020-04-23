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23 апреля • обновлено в 15:05
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COVID-19 в больнице Кременчуга разнес тракторист: появились новые детали "коронавирусного" скандала

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На Полтавщине медики Кременчугской районной больницы упустили среди пациентов инфицированного коронавирусом. Из-за этой ошибки в медучреждении COVID-19 подхватили несколько десятков работников – от санитарок до заведующего отделением.

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А "подозреваемым" пациентом оказался обычный тракторист, который не выезжал за границу и не общался с теми, кто оттуда вернулся. Об этом говорится в сюжете "Надзвичайних новин" на ICTV.

По словам в. о. заведующего больницы Марии Игнатчук, больные не имели никаких специфических симптомов или эпидемиологического анамнеза. И вирус в больнице обнаружили только после того, как провели обязательное тестирование пациентов с пневмонией.

COVID-19 в больнице Кременчуга разнес тракторист: новые детали "коронавирусного" скандала

В то же время известно, что перед тем с мужчиной, которого подозревают в том, что он стал нулевым пациентом в районе, свободно общался как медперсонал, так и другие больные.

Так, из 69 обследованных в больнице, у 24 тесты оказались положительными. Из них у 18 болезнь проходила бессимптомно.

"На сегодняшний день тяжелых больных нет, кислородно-зависимых тоже. Четверо из пациентов чувствуют себя хорошо, если два их ПЦР-теста будут негативными – их выпишут", – заверила Игнатчук.

Сейчас больницу закрыли на карантин, установили блокпосты и поставили охрану. При этом в горсовете обеспокоены тем, что зараженных коронавирусом в городе может быть больше, ведь медики, не подозревая о болезни, свободно ездили общественным транспортом, ходили в магазины и тому подобное.

Как сообщал OBOZREVATEL, больница в Кременчуге стала рассадником коронавируса, там руководство скрывает правду, а десятки медиков уже заразились COVID-19.

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Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Марина Лисничук
Тема
Коронавирус
Место
Украина Кременчуг
Тег
медики
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Исаев Максим
Исаев Максим
Скоро вы все себя ХОРОШО почувствуете!
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