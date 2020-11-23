Украинка с COVID-19 умерла спустя полтора часа, как ее кислород забрали для другой пациентки, – волонтер

В Украине пациентка с COVID-19 скончалась спустя полтора часа после того, как ее маску с кислородом отдали другой инфицированной в более тяжелом состоянии.

Об этом на своей странице в Facebook в понедельник, 23 ноября, сообщила волонтер Леся Литвинова. Она не уточнила, где и когда произошла трагедия.

Литвинова поделилась скриншотом сообщения, которое ей прислала дочь погибшей украинки.

Она рассказала, что последний раз говорила с мамой по телефону в 23:45.

"Она сказала, что маску сняли с нее, так как другой женщине хуже, ниже кислород, чем у нее. Она сказала, чтобы мы не звонили ей, она постарается уснуть", – писала женщина волонтеру.

Утром мужу пациентки позвонили из больницы и сообщили о смерти.

"Когда забирала маму с морга, врач сказал, что смерть наступила в 01:10", – написала украинка Литвиновой.

Переписка украинки с волонтером Facebook / Леся Литвинова

Волонтер сообщила, что дочь погибшей также искала кислород для своего отца. "Маму она уже похоронила, за жизнь папы продолжает бороться", – написала Литвинова.

Она также отметила, что проблемы медицины в этот период нужно решать системно.

Полный пост волонтера в соцсети Скриншот

Скриншот

Как писал OBOZREVATEL, заместитель министра здравоохранения в 2014-2015 годах Наталья Лисневская заявила, что Украина на грани введения протокола сортировки больных COVID-19.

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