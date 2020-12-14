Степанов сообщил, кому дадут бесплатную вакцину от COVID-19 в Украине

Вакцина против COVID-19 в Украине должна быть бесплатной для людей, которые относятся к группе риска.

Речь идет не только о пациентах с хроническими заболеваниями или людях, старше 65 лет, но и о медиках, сотрудниках сферы образования, соцслужб, Нацполиции. Об этом в эфире "Украина 24" заявил глава Минздрава Максим Степанов.

По его словам, эти категории граждан "точно требуют вакцинирования". В правительстве подсчитали, что таких людей 20 млн 866 тысяч.

"Как минимум это количество мы должны обеспечить [вакциной] за счет государства. Именно поэтому мы закладывали цифры в бюджете 15,1 млрд грн, посчитав это количество населения", – отметил Степанов.

Министр напомнил, что страна получила официальное одобрение запроса на получение вакцины от фонда COVAX. В рамках этой международной инициативы Украине выделят 8 млн доз препарата.

Степанов рассказал, что все документы украинская сторона подала до 14 декабря. Конкретная дата поставок еще неизвестна. Предварительно, это первый квартал 2021 года.

"Наша заявка одобрена, разбивалась она на две заявки – первая за моей подписью, вторая за подписью министра здравоохранения и министра финансов [Сергея Марченко]. Мы получили подтверждение от COVAX", – сказал министр.

Он также высказался о госбюджете страны на 2021 год, в котором медицинская отрасль недофинансирована. Глава Минздрава заявил, что не согласен с таким количеством средств. Их, как сказал Степанов, точно не хватит на повышение зарплат медикам.

"15,1 млрд мы предлагали на вакцинацию, вместо этого там стоит 2,36 млрд. Нас категорически не устраивает цифра по финансированию медицины...

В бюджетном запросе мы подавали 296 млрд – с учетом вакцинации, реагирования на эпидемию – по факту стоит 159 млрд грн. Критически необходимый минимум – нужно еще плюс 57-60 млрд", – сказал он.

Напомним, Министерство здравоохранения Украины подписало документы по международной программе COVAX, согласно которой страна бесплатно получит вакцину от коронавируса.

Глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий утверждает, что вакцинация будет бесплатной. По мнению нардепа, в стране необходимо привить более чем 18 млн человек.

Минздрав разделил украинцев на три группы по срочности вакцинации.

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