Шмыгаль: Украина разработала план вакцинации от COVID-19

В Украине разработали национальный план вакцинации населения от COVID-19, который должны утвердить в ближайшую неделю (с 21 декабря).

Ожидается, что украинцы смогут получить прививки уже в феврале 2021 года. Об этом в программе-интервью "Большой онлайн-разговор НВ" сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Есть национальный план вакцинации. Как и много других стран, Украина его также имеет", – сказал глава Кабмина.

По его словам, правительство уже понимает, как и кого нужно вакцинировать, и "практически понимает", когда программа начнется. "Это февраль", – сказал премьер.

Денис Шмыгаль Скриншот

Напомним, что 16 декабря Шмыгаль встретился с директором Европейского регионального бюро ВОЗ доктором Гансом Клюге и попросил ускорить поставки вакцины.

Премьер-министр заявлял, что российская вакцина "Спутник V" не может быть использована в Украине, даже если не учитывать геополитические моменты.

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