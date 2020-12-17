Шмыгаль: Украина разработала план вакцинации от COVID-19

Дарья Дурова Общество 21:45, 17.12.2020 Обновлено: 22:12, 17.12.2020

В Украине разработали национальный план вакцинации населения от COVID-19, который должны утвердить в ближайшую неделю (с 21 декабря).

Ожидается, что украинцы смогут получить прививки уже в феврале 2021 года. Об этом в программе-интервью "Большой онлайн-разговор НВ" сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Есть национальный план вакцинации. Как и много других стран, Украина его также имеет", – сказал глава Кабмина.

По его словам, правительство уже понимает, как и кого нужно вакцинировать, и "практически понимает", когда программа начнется. "Это февраль", – сказал премьер.

Денис Шмыгаль
Скриншот

Напомним, что 16 декабря Шмыгаль встретился с директором Европейского регионального бюро ВОЗ доктором Гансом Клюге и попросил ускорить поставки вакцины.

Премьер-министр заявлял, что российская вакцина "Спутник V" не может быть использована в Украине, даже если не учитывать геополитические моменты.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В Bloomberg подсчитали, что Украинаимеет контракты на вакцину, заключенные непосредственно с производителями, только для 2,1 млн граждан.

  • Если приплюсовать вакцину, которую страна надеется получить от фонда COVAX, в целом препарата хватит для около 6,1 млн украинцев.

  • Глава Минздрава Максим Степанов ранее сказал, что первая партия бесплатной вакцины от COVAX должна поступить в Украину в конце первого или во втором квартале 2021 года.

  • По словам Дениса Шмыгаля, первый миллион доз вакцин от коронавируса Украина, скорее всего, получит в марте 2021-го.

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