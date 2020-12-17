Шмыгаль: Украина разработала план вакцинации от COVID-19
В Украине разработали национальный план вакцинации населения от COVID-19, который должны утвердить в ближайшую неделю (с 21 декабря).
Ожидается, что украинцы смогут получить прививки уже в феврале 2021 года. Об этом в программе-интервью "Большой онлайн-разговор НВ" сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Есть национальный план вакцинации. Как и много других стран, Украина его также имеет", – сказал глава Кабмина.
По его словам, правительство уже понимает, как и кого нужно вакцинировать, и "практически понимает", когда программа начнется. "Это февраль", – сказал премьер.
Напомним, что 16 декабря Шмыгаль встретился с директором Европейского регионального бюро ВОЗ доктором Гансом Клюге и попросил ускорить поставки вакцины.
Премьер-министр заявлял, что российская вакцина "Спутник V" не может быть использована в Украине, даже если не учитывать геополитические моменты.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Bloomberg подсчитали, что Украинаимеет контракты на вакцину, заключенные непосредственно с производителями, только для 2,1 млн граждан.
Если приплюсовать вакцину, которую страна надеется получить от фонда COVAX, в целом препарата хватит для около 6,1 млн украинцев.
Глава Минздрава Максим Степанов ранее сказал, что первая партия бесплатной вакцины от COVAX должна поступить в Украину в конце первого или во втором квартале 2021 года.
По словам Дениса Шмыгаля, первый миллион доз вакцин от коронавируса Украина, скорее всего, получит в марте 2021-го.