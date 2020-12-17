Украина имеет контракты на вакцину от коронавируса только для 2,1 млн граждан – Bloomberg

На данном этапе Украина подписала контракты непосредственно с производителями вакцин против COVID-19 (вне фонда COVAX) для иммунизации 2,1 млн человек, то есть 5% населения.

Об этом сообщается в материале Bloomberg. Эксперты отследили, какое количество препарата могут получить страны мира по заключенным из компаниями-разработчиками контрактам.

Агенство указало, что некоторые обеспеченные страны хотят закупить вакцин в несколько раз больше за необходимое количество. Таким образом, обеспечение препаратом будет неравномерным.

Светло-желтые страны заказали наименьшее количество вакцин относительно населения Bloomberg

В топе рейтинга Канада, которая подписала документы, позволяющие вакцинировать 154 млн человек (приблизительно в четыре раза больше, чем население страны).

Далее идут Великобритания и Австралия, которые заказали вакцин в два раза больше от количества жителей. Украина с охватом 5% населения оказалась в низу рейтинга вместе с рядом бедных государств.

ТОП-10 стран (относительно количества вакцины и населения):

Bloomberg

Если приплюсовать вакцину, которую Украина надеется получить от международной программы COVAX, в целом страна сможет вакцинировать около 6,1 млн граждан.

Напомним, 12 декабря украинское правительство получило от COVAX официальное одобрение запроса на получение препарата.

Бесплатных 8 млн доз вакцины от этого фонда хватит на 4 млн украинцев (одному человеку нужно сделать две инъекции).

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