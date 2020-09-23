Украинка о лечении коронавируса у 4-летнего сына: замкнутый круг, к нам не идут, мы не имеем права выйти

В Киеве ряд врачей отказался принимать в больнице и ехать на вызов к 4-летнему ребенку с коронавирусом, состояние которого ухудшилось во время лечения дома.

Об этом на странице в Facebook 23 сентября рассказала мама мальчика Оксана Смола. Она сообщила, что у ее старшего сына проявились симптомы две недели назад – сперва просто поднялась температура.

На второй день у мальчика начал болеть живот, температура держалась выше 37 градусов. Однако, он лечился дома.

В результате у свекра женщины обнаружили COVID-19, ребенку также сделали тест.

"Делали в пятницу после обеда, то результат получили аж в понедельник после 19:00. Результат был положительный", – рассказала Смола.

"С первых дней я сообщила педиатра, что у ребенка температура и не могла бы она к нам прийти послушать и посмотреть. Но предупредила, что у свекра обнаружили "корону". Педиатр сказала, что если придет к нам, то должна пойти на самоизоляцию на 2 недели. Мы же прийти в поликлинику не можем, потому что контактировали с коронавирусным. Я уже и предлагала вывести малыша на улицу и чтобы она его посмотрела на лавочке. Ответ: нет", – написала она.

Женщина отметила, что мальчику на пятый день болезни стало хуже, они сбивали ему температуру каждые четыре часа. У ребенка было красное горло, шея распухла и сильно болел живот.

"Позвонила в нашу детскую поликлинику. Сказали, что дежурный врач не может осмотреть ребенка в коронавирус и нам идти к ним нельзя. Мол, решайте со своим педиатром. Отказали и в частной клинике. Ни один педиатр не захотел ни прийти, ни принять. Предложили прислать бригаду скорой за 1900 грн. Получился замкнутый круг: к нам не идут, а мы не имеем права выйти из дома, потому что на самоизоляции", – возмутилась мама мальчика.

Она добавила, что сыну пришлось вызвать "ковидную" скорую помощь. Сперва его не госпитализировали, однако после анализа крови, который пришлось сдавать через знакомых, положили на стационар в инфекционное отделение. Ребенок неделю получал капельницы и антибиотики.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее инфекционист Светлана Куницына отметила, что в период пандемии коронавируса любые проявления респираторных заболеваний могут быть его признаком. Однако у детей есть такие характерные симптомы новой болезни, как рвота и понос.