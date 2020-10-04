Ученые обнаружили у взрослых, больных COVID-19, опасный "детский" синдром

На фоне коронавируса острый воспалительный синдром (MIS-A), который раньше диагностировали у инфицированных детей, может развиться также и у взрослых.

К такому выводу пришли американские ученые, сообщается на сайте Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC). Так, в Штатах и Великобритании было зафиксировано уже 16 таких случаев.

Возраст пациентов с симптомами MIS-A составил от 21 до 50 лет.

Отмечается, что у пациентов с этим осложнением COVID-19 возникали проблемы с сердцем, желудочно-кишечным трактом, дерматологические и неврологические последствия. Люди стали жаловаться на аритмию, боли в животе и температуру. При этом респираторные симптомы новой инфекции проявлялись у них не всегда.

Так, из обнаруженных случаев в США и Британии только восемь человек имели респираторные симптомы. В итоге 10 пациентов из 16 попали в реанимацию, двое скончались.

MIS-A проявился у всех госпитализированных на 14-37 сутки после появления симптомов COVID-19.

"Из-за установленной связи между инфекциями MIS-A и SARS-CoV-2 профилактика COVID-19 может предотвратить появление MIS-A. Необходимы дальнейшие исследования", – говорится в сообщении.

Добавим, в США по состоянию на 4 октября количество инфицированных перешагнуло отметку в 7,6 млн, жертвами пандемии стали более 214 тысяч человек.

Карта распространения коронавируса в мире:

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