Ученые выяснили, как COVID-19 при беременности влияет на развитие ребенка

На поздних сроках беременности COVID-19 обычно не вызывает каких-либо патологий у плода.

К такому выводу пришли американские исследователи из Университета Вашингтона в Сент-Луисе, передает medRxiv. Ученые проанализировали, как SARS-CoV-2 влияет на плаценту и развитие плода в течение третьего триместра.

С начала апреля по конец июля 2020-го они собирали данные о макроскопическом и микроскопическом состоянии плаценты 21 инфицированной беременной женщины.

Результаты были сопоставлены с анализами контрольной группы из 20 женщин с отрицательным результатом на SARS-CoV-2, у которых была одиночная беременность.

Ученые отчитались, что значительных отличий анализов у групп не было, также практически не отличались показатели плаценты у бессимптомных инфицированных и беременных с явными симптомами коронавируса.

Однако, ученые не исключили, что новая инфекция может оказывать более значительное воздействие на ранних стадиях беременности.

Как писал OBOZREVATEL, коронавирус повреждает только специфические органы человека, в том числе легкие, печень, почки, сердце и нервную систему, но не весь организм. К такому выводу пришли ученые испанского Университета Сарагосы.

Открытие позволит разработать препараты, которые предотвращают полиорганную недостаточность и смерть пациентов.