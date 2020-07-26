Сценарий пандемии в Украине отличается от европейского: Минздрав выступил с призывом

Министерство здравоохранения Украины в связи с пандемией COVID-19 призвало беременных свести к минимуму пребывание в местах массового скопления людей, а при первых симптомах респираторного заболевания обращаться к врачу.

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Такие рекомендации связаны с высокими показателями заболеваемости среди беременных. Об этом на брифинге сообщила заместительница министра здравоохранения Ирина Микичак, сказано на странице ведомства в Facebook.

Отмечается, что эпидемия коронавируса имеет несколько иной сценарий в Украине, чем в Европе. Так, в Украине фиксируется значительно меньшее количество инфицирования и летальных случаев от COVID-19 среди пожилых, однако больше – среди детей и беременных.

С начала пандемии в стране новая инфекция подтверждена у 4500 детей (госпитализированы около 600). Более 500 случаев зафиксировано у беременных, в том числе два летальных.

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Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 25 июля девять областей Украины не были готовы к смягчению противоэпидемических ограничений, введенных из-за коронавируса. В то же время сутки назад речь шла лишь о шести регионах.