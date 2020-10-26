COVID-19 стал 'реактивным', его просто так не остановить, – врач

Коронавирус стал более заразным, его распространение происходит в геометрической прогрессии.

Об этом в эфире телеканала Obozrevatel TV рассказала директор (главный врач) Киевской городской клинической больницы №4 Татьяна Мостепан. "Вирус стал реактивнее. Мне кажется, что уже включился некий механизм и просто так остановить процесс у нас уже не получится", – заметила она.

По оценкам медика, на сегодняшний день Украина "достаточно близка" ко второму и третьему уровню эпидемии коронавируса – когда ежедневно в стране будет фиксироваться от 11 до 15 тысяч новых заражений.

Как пояснила врач, это будет связано, прежде всего, с тем, что все больные, у которых подтвержден коронавирус, имеют круг контактных лиц. "В любом случае заболеваемость будет увеличиваться", – предупредила она.

В частности, главврач не исключила, что по состоянию на конец текущей недели, на 30 октября, в Украине может фиксироваться более 9 тысяч новых заражений в сутки.

Полную версию блиц-интервью с Татьяной Мостепан скоро читайте на OBOZREVATEL.

Как писал OBOZREVATEL, министр здравоохранения Украины Максим Степанов допустил, что Украина может вернуться к жесткому карантину, если ежедневный прирост больных COVID-19 достигнет 11-15 тысяч человек.