COVID-19 стал менее вреден: биолог пояснил природу вируса

Карина Бондаренко Общество 08:27, 2.06.2020 Обновлено: 09:28, 2.06.2020

Коронавирус стал менее вредным, поскольку когда значительная часть населения переболела, возник популяционный иммунитет и ему стало сложно распространяться.

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Об этом в комментарии OBOZREVATEL рассказал американский биолог Константин Чумаков, который занимается разработкой вакцин. Он отметил, что все человеческие вирусы сначала возникали в животном резервуаре, а потом перешли на человека.

И если у него нет иммунитета – возбудитель распространяется легко и быстро, до определенного момента.

Коронавирус

"Тот же SARS-CoV-2, вызывающий болезнь COVID-19, тоже не слишком вреден. Смертность среди инфицированных – менее чем 1%, хотя официальные данные свидетельствуют о 2-5%. В общем, в мире огромное количество вирусов – это они хозяева на этой земле, а не мы", – подчеркнул биолог.

Как писал OBOZREVATEL ранее, ученые обнаружили, что потеря обоняния и вкуса являются симптомами у перенесших коронавирусную инфекцию. Они могут сохранятся несколько месяцев.

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