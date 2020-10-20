COVID-19 снова наступает: какие возможности открываются для заработка?

Глобальный карантин во время пандемии COVID-19 изменил отношение к многим явлениям.

Дистанционное обучение, которое воспринималось многими как что-то экзотическое и немного ущербное, предназначенное для людей с физическими или психологическими проблемами, стало привычным и понятным способом образования для миллионов школьников и студентов.

Оказалось, что это удобно. Позволяет избежать многих сопутствующих традиционному образованию проблем – начиная от постоянного распространения инфекций в коллективе до трудностей с транспортом, неправильного питания и психологического прессинга преподавателей и соучеников.

В общем, моя маленькая дочка не имеет ничего против удаленного обучения в школе! При этом качество знаний вообще не страдает. Да, требуется самодисциплина и контроль. Но разве это плохо? Скорее это дополнительный плюс к аргументам за дистанционное обучение.

Конечно, такое явление могло произойти только сейчас, при всеобщей доступности интернета и уже сложившейся практики онлайн-работы и обучения, правда не так распространенной до карантина.

И когда человечество преодолеет эту беду, болезнь, которая еще раз напомнила нам о смирении, преодолении греха гордыни, поразившем нас последние годы, многое изменится! В том числе и отношение к получению знаний и навыков.

Оказалось, что многие мотивации, которыми руководствовались люди, были ложными, искусственными. Обучение "для галочки", для престижа, трата времени на неактуальные, непригодные знания уходят из нашей жизни.

Зато велика и постоянно растет потребность общества в реальных, полезных знаниях, запрос на ценную прикладную информацию. Зачастую это самые простые вещи, которыми делятся люди друг с другом в интернете – умение покупать и продавать, готовить вкусную и полезную еду, заботится о детях и больных.

Вы сами, наверняка, искали рецепт заинтересовавшего вас блюда. А если вы часто готовите и любите этим заниматься, может, вы проходили курсы кулинарии или подписывались на блог какого-то повара?

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