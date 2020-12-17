Шмыгаль засомневался в возможности вакцинировать 90% украинцев

Чтобы побороть риски эпидемии COVID-19 с помощью вакцин, прививки должны получить 90% жителей страны, но этот сценарий нереалистичный.

Такое заявление 17 декабря в программе-интервью "Большой онлайн-разговор НВ" сделал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Он отметил, что такой же процент населения должен привиться в случае эпидемии гриппа.

"Чтобы полностью убрать риск эпидемии [коронавируса] – 90% населения страны должны быть провакцинированы. Я это знаю по вакцинированию гриппа", – сказал глава Кабмина.

По его словам, на должности председателя Ивано-Франковской областной государственной администрации он также ставил задачу, "что 90% области должны быть провакцинированы" в случае эпидемии гриппа.

Премьер признал, что это нереалистично. Шмыгаль добавил, что, помимо вакцины, в дальнейшем постоянно будет улучшаться протокол лечения коронавируса.

"В следующем году будет переходной этап в борьбе с вирусом, преодоления и перехода к нормальной жизни", – считает он.

Напомним, во время интервью Шмыгаль также сообщил, что в Украине разработали национальный план вакцинации от COVID-19, который должны утвердить в ближайшую неделю.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава ВРУ Дмитрий Разумков пояснил, что объемы закупки вакцин Украиной зависят от бюджета. Однако Министерство финансов ищет дополнительные средства.