Ученые из Италии дали рекомендации по лечению COVID-19 в домашних условиях

Когда у человека проявились симптомы COVID-19, можно начать лечение в домашних условиях (под обязательным наблюдением врача) еще до результатов ПЦР-теста.

Это может помешать инфекции развиться до такой степени, что больному потребуется госпитализация и интенсивная терапия. Об этом говорится в отчете итальянских ученых из Института фармакологических исследований Марио Негри и больницы Папы Джованни XXIII в Бергамо, передает газета Il Messaggero.

Эксперты подчеркнули, что основную роль в лечении коронавируса дома должен играть врач. Бессимптомным пациентам медикаментозная терапия не проводится.

О необходимости начала лечения сигнализируют такие симптомы:

кашель (наблюдается у 67% пациентов с COVID-19);

лихорадка (присутствует в 43% случаев);

тошнота, рвота, диарея;

боль в горле;

головная боль.

Семейный врач может выписать больному лекарства, которые используются для борьбы с другими инфекциями дыхательных путей, в частности, противовоспалительные препараты. К примеру:

аспирин или аулин (их нельзя смешивать);

кортизон и гепарин (в более серьезных случаях).

Парацетамол некоторые медики советуют не использовать, так как он не обладает противовоспалительными свойствами и, следовательно, не может подавлять фермент, вызывающий воспаление в организме.

Однако, этот препарат, а также ибупрофен или ацетилсалициловую кислоту, не запрещается принимать инфицированным с легкими симптомами и температурой не выше 38 градусов.

В некоторых случаях врач может выписать антибиотик азитромицин или принять решение о необходимости госпитализации и кислородной терапии.

Анализы крови также необходимы для контроля показателей воспаления, функции почек и параметров коагуляции.

Ученые отметили, что этот протокол лечения апробирован примерно на пятидесяти пациентах с положительными результатами тестов на коронавирус. Все больные обошлись без госпитализации, у них были легкие симптомы.

Добавим, подходы врачей к медикаментозной терапии при COVID-19 могут отличатся. Принимать лекарства без назначения не рекомендуется.

Карта распространения коронавируса в мире:

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