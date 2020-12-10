Радуцкий назвал ошибку карантина выходного дня: озвучен прогноз по заболеваемости

Дарья Дурова Общество 23:09, 10.12.2020 Обновлено: 23:20, 10.12.2020

Глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий считает, что ситуация с COVID-19 в Украине была бы более стабильной, если бы во время карантина выходного дня остановили общественный транспорт.

Свою позицию народный депутат высказал в эфире политического ток-шоу "Право на владу". Оно транслировалось на YouTube-канале ТСН 10 декабря (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Михаил Радуцкий
Скриншот видео

Политик подчеркнул, что карантин выходного дня не решил проблему, но все же имел позитивные последствия.

"Он [карантин в выходные] не решил вопрос, потому что не был остановлен общественный транспорт. Это мое личное мнение. Если бы остановили транспорт, то результат был бы лучше", – сказал Радуцкий.

Согласно прогнозам экспертов, в декабре Украина продержится в "коридоре" до 16-17 тысяч новых заболевших за сутки, сказал нардеп. Предполагается, что количество госпитализированных не будет катастрофически увеличиваться.

После Нового года, отметил Радуцкий, страна может выйти на 20-25 тысяч новых инфицированных каждый день.

"Эту цифру мы видим, поэтому мы говорим о 8 января, о "каникулах", – добавил он.

Напомним, что локдаун в Украине введут с 8 по 24 января 2021 года. Его в правительстве назвали "зимними каникулами ради безопасности" граждан.

Трансляция "Право на владу":

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Начальник Главного управления столичной Госпродспоживслужбы Олег Рубан заявил, что в Киеве рассматривают возможность ограничения работы общественного транспорта, в первую очередь – маршруток, если ситуация с COVID-19 ухудшится.

  • Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что общественный транспорт в Украине не будут останавливать даже в случае жесткого карантина.

  • Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко считает, что пандемия в Украине пойдет на спад в мае 2021 года.

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