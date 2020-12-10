Радуцкий назвал ошибку карантина выходного дня: озвучен прогноз по заболеваемости

Глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий считает, что ситуация с COVID-19 в Украине была бы более стабильной, если бы во время карантина выходного дня остановили общественный транспорт.

Свою позицию народный депутат высказал в эфире политического ток-шоу "Право на владу". Оно транслировалось на YouTube-канале ТСН 10 декабря (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Политик подчеркнул, что карантин выходного дня не решил проблему, но все же имел позитивные последствия.

"Он [карантин в выходные] не решил вопрос, потому что не был остановлен общественный транспорт. Это мое личное мнение. Если бы остановили транспорт, то результат был бы лучше", – сказал Радуцкий.

Согласно прогнозам экспертов, в декабре Украина продержится в "коридоре" до 16-17 тысяч новых заболевших за сутки, сказал нардеп. Предполагается, что количество госпитализированных не будет катастрофически увеличиваться.

После Нового года, отметил Радуцкий, страна может выйти на 20-25 тысяч новых инфицированных каждый день.

"Эту цифру мы видим, поэтому мы говорим о 8 января, о "каникулах", – добавил он.

Напомним, что локдаун в Украине введут с 8 по 24 января 2021 года. Его в правительстве назвали "зимними каникулами ради безопасности" граждан.

Трансляция "Право на владу":

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