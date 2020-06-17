COVID-19 проявил новую особенность в Украине: врач рассказала о тенденции

Марина Лисничук Общество 11:23, 17.06.2020 Обновлено: 11:48, 17.06.2020

С началом лета COVID-19 в Украине не утих, как предполагали эпидемиологи, а стал таким же агрессивным, как в начале пандемии.

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Об этом заявила главный врач Александровской клинической больницы Киева Людмила Антоненко. В интервью "КП в Украине" она рассказала об особенности изменения проявления вируса у зараженных.

"Если недели три тому назад мы наблюдали пациентов с пневмониями без высокой температуры, то сейчас у больных преимущественно лихорадка – такая, как была в начале эпидемии", – отметила медик.

По ее словам, у большинства новых зараженных проявляется высокая температура до 39 градусов, которая плохо сбивается препаратами. Также больные жалуются на очень сильную слабость.

"Многие уверовали, что с началом лета вирус утратил свою силу. Но я не могу это подтвердить. Он никуда не делся, остается таким же агрессивным, как был, и так же легко передается при контактах с инфицированными больными", – утверждает Антоненко.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 17 июня в Украине официально подтверждены 33 234 случая коронавирусной инфекции. Из них 758 были обнаружены за прошедшие сутки, что стало новым антирекордом по суточному приросту.

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