Ніякої пандемії COVID-19 немає і бути не може! Всі карантинні заходи у всіх країнах – це результат змови світових еліт! Україна не повинна мавпувати Захід! Коронавірус менш небезпечний, аніж вірус грипу! Влада недаремно втаємничує число смертей від грипу та його ускладнень – воно є значно більшим, аніж число смертей від COVID-19! В Італії й Іспанії люди помирали від різних хвороб, а їх записали у жертви коронавірусу, щоб здійняти хвилі паніки! Коронавірус – це фейк, призначений для маніпуляції людською отарою! Уряд України має нести кримінальну відповідальність за запровадження карантину, і глава держави також! Геть усі обмеження!

Переконаний, читачам знайомі твердження такого ґатунку, присутні в Інтернеті. І не лише в його російському, а і в українському сегменті, - пише Сергій Грабовський у своєму блозі на сайті "День".

Що показово, їхніми авторами є люди з вищою освітою та чималенькою журналістською практикою, а деякі з них фігурують навіть у числі "світочів суспільної думки", яких, мовляв, "Бог поцілував у чоло". Не знаю, можливо, й поцілував, але якийсь язичницький бог смерті, не інакше. Бо заклики слати на три літери не лише владу, а й фахівців-медиків, ігнорувати всі приписи та вимагати суду над тими, хто намагався хоч якось пригальмувати поширення пандемії (далеко не завжди вдало, але намагався) на українські терени – це щонайменше інтелектуальне божевілля (до речі, Фройду, розповідають, дуже подобалося це українське слово як найточніший діагноз деяких психічних станів). Утім, усі ці казання дуже нагадують проповіді ієрархів одного з наче-православних патріархатів на теренах України – нагадують до такої міри, що виникає підозра, наче речники, які викривали "змову світових еліт", в рясах і без них, черпали натхнення з того ж самого джерела…

Щоправда, все може бути значно простішим. Зрештою, ледь не по всьому світу можна почути заперечення факту пандемії COVID-19 і звинувачення на адресу "потаємної влади", що вона розпалює істерику на порожньому місці. А паралельно з цим – сентенції наче й іншого ґатунку – мовляв, це все Білл Ґейтс винен й інші мільярдери, які прагнуть обернути людей на своїх рабів. Отож Україна в цьому плані не надто оригінальна, хіба що вірус суспільного божевілля рухається на наші терени зазвичай із північного сходу, знаходячи тут іноді незначні, а іноді дуже сприятливі умови для свого поширення.

В останні пару років, як на мене, умови ці помітно розрослися – з провини минулої та нинішньої влади та за сприяння олігархічного та промосковського телебачення. Було зроблено, сказано та показано стільки щирих нісенітниць, що "збився компас" орієнтації масової людини у соціальному часі-просторі. Як наслідок, авторитет влади та вага її приписів упали до мінімуму. І що цікаво: попри високі (хоч і підупалі) рейтинги Володимира Зеленського, його заклики суворо дотримуватися правил карантину для багатьох його начебто-прихильників нічого не варті. Новітній варіант орвелівського double thinking, не інакше, коли людина з піною у рота здатна обстоювати чесноти свого улюбленого політичного лідера, водночас не беручи у своїх діях до уваги заклики та перестороги, висловлені цим лідером.

От і зараз: уже за пару тижнів до офіційного пом’якшення карантину на київських вулицях число людей у медичних масках становило десь так 1/10 від загальної кількості перехожих, ще приблизно 2/10 носили маски на шиї, не закриваючи ними дихальних шляхів. Останнє, між іншим, є куди гіршим за відмову від масок – навряд чи можна вигадати щось більш сприятливе для інфікування дихальних шляхів, ніж операції з постійного насування масок на ніс і рот при вході у магазини та зсування з них на виході за допомогою рук, найчастіше навіть не вдягнених у рукавички… Але параметри новітнього double thinking не передбачають уміння ані самостійно думати, ані дослухатися до порад розумних людей. І на владу, навіть "свою", зважати немає бажання.

І чи випадково ще до офіційного пом’якшення карантину від нього офіційно відмовилися спершу Черкаси, а потім Одеса – остання з цікавою мотивацією міської влади – "з нас просто сміються". А чи не Одеса дружно голосувала за Володимира Зеленського? Проте, якщо вірити мерії, з приписів центральної влади у місті "сміються", і цей сміх більше значить, ніж державна влада…

Утім, і сам президент під час урочистостей у Києві й Ужгороді 8 і 9 травня показав усім українцям, що можна не дотримуватися ще чинних у ті дні норм жорсткого карантину. А саме – жодної соціальної дистанції, й обличчя без медичної маски. Що повинні подумати навіть законослухняні громадяни? Головне для глави держави – не дотримання обов’язкових норм і не приклад, який він зобов’язаний показувати, а гарна "картинка" для телебачення?

Що ж, надивившись на такі "картинки" (а є ж іще відео Медведчука і Ко, які в самісінькому центрі Києва 9 травня демонстративно та безкарно порушили всі приписи карантину), хтось стане на позицію "знаних мислителів" і "відомих журналістів" - пандемія COVID-19 це фейк для отари! Це змова сучасних світових еліт! І жодні правила поводження під час цієї пандемії уряд України не має права встановлювати! Бо ж то правила для тих, кого влада вважає плебеями, а сама вона живе за іншими правилами! І так далі…

Не знаю, можливо, мої спостереження та роздуми можуть комусь видатися надто песимістичними – мовляв, не треба дивитися на українське життя під таким кутом, воно не таке вже й сумне та похмуре. Згоден, якщо взяти до уваги його найдостойніші прояви, від діяльності медиків і волонтерів до "карантинної" продукції діячів мистецтва. Проте замикається все на масову людину, від здатності якої самостійно думати та приймати відповідальні рішення залежить (нехай це звучить і патетично, але…) майбутнє країни. А з цими здатностями, як засвічує карантин, надто у багатьох не дуже склалося.

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