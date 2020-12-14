COVID-19 привел к коллапсу с гемодиализом на Хмельнитчине: нет даже каталок

В больнице города Славута Хмельницкой области люди не могут получить гемодиализ. Отделение детоксикации, где проводять эту жизненно важную процедуру, занято больными коронавируом тоже с почечной недостаточностью.

Более того, в медучреждении не хватает ни каталок, ни кислорода. О сложившейся там критической ситуации говорится в сюжете "Фактов" на ICTV (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что жителей Славуты, которые нуждаются в гемодиализе, в больнице вынуждены отправлять в медучреждения других районов. Здесь же на место таких плановых пациентов прибывают тяжелые больные с COVID-19, а также с почечной недостаточностью.

В то же время заботиться о них может фактически только заведующий отделением детоксикации, поскольку 11 его коллег и сами слегли с коронавирусом.

Заведующий Олег Квятковский вынужден был обратиться с официальным письмом в Министерство здравоохранения. Он попросил чиновников ведомства "навести порядок с доставкой больных", а также решить проблему хотя бы с недостатком элементарных средств защиты.

Хотя в отделении больницы в Славуте не хватает значительно большего – кислородных концентраторов. Из-за этого плановые пациенты, которые должны получать курс гемодиализа, даже ночью вынуждены ехать для этого в другие районы за 50-60 километров.

"У нас не хватало бахил, защитных халатов и многого другого, почему-то в области не хватило средств, поэтому мы обратились к министру здравоохранения. Получилось так, что в отделении, на которое полностью бросили пациентов с коронавирусом, нет ни каталок, ни кислорода", – рассказал руководитель работ по ликвидации последствий ЧС на территории Славутской городской ОТО.

Известно, что сначала больница в Славуте и Хмельницкий областной департамент здоровья заключили соглашение, по которому это медучреждение должно было принимать только определенное количество больных коронавирусом, которые одновременно нуждаются в гемодиализе.

При этом вышло, что нагрузку на больницу увеличили, однако не обеспечили ее всем необходимым для спасения тяжелобольных пациентов.

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