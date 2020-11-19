Патриарх Филарет: коронавирус придумали люди и выпустили его
Коронавирус, который якобы создали люди, "попустил бог", чтобы наказать человечество за грехи и обратить к себе.
Такое мнение о пандемии высказал 91-летний почетный патриарх ПЦУ Филарет в интервью "Українським новинам". Говоря о "неестественном" происхождении COVID-19, он ссылается на то, что "так говорят исследования и ученые".
"То есть, коронавирус придумали люди и выпустили его. Бог попустил. И возникает вопрос, почему бог попустил такое зло, как коронавирус, который захватил собой весь мир? Причем мгновенно.
Бог попустил для того, чтобы с одной стороны наказать за различные грехи, а с другой – чтобы обратить людей к себе", – считает церковник.
Он сказал, что когда человек страдает от COVID-19 и чувствует, что может умереть, он будет обращаться к высшим силам.
"Так вот, для того, чтобы обратить людей к себе, господь попускает это, а других наказывает за разные грехи, в том числе и за эти однополые браки.
Но грехов много. Ну, например, коррупция – грех? Не меньший, чем однополые браки. Неправда, которая нас окружает, так же. И за это господь и наказывает, чтобы мы обратились к нему", – уверяет Филарет.
Он также рассказал об известном ему случае, когда богатый человек заболел COVID-19. Инфицированный готов был отдать все деньги, чтобы вылечиться. "Но деньги отдал и умер. Вот об этом не нужно забывать", – сказал церковник.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Патриарх Филарет, переболевший коронавирусом, две недели лежал в реанимации.
Он заявил, что во время болезни у него "не было страха".
В связи с инфицированием церковника в сети припомнили его скандальные высказывания о коронавирусе.
Так, ранее он назвал COVID-19 наказанием для людей за греховность, прежде всего – однополые браки, а также призывал продолжать причащать и крестить граждан в разгар эпидемии.