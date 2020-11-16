Врач рассказала о повышенных рисках COVID-19 при беременности

COVID-19 представляет опасность для беременных, поскольку в этот период у женщины происходят изменения в организме, в том числе дыхательной системы, а иммунитет не работает в полную силу.

Об этом на странице Больницы святого Мартина в Facebook рассказала акушер-гинеколог Марина Поковба (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Врач отметила, до достоверных данных о большей вероятности заразиться при беременности нет, однако это не исключается.

Передается ли COVID-19 от матери к ребенку, а также при грудном вскармливании, еще не изучено.

В то же время усложнения COVID-19 могут спровоцировать преждевременные роды, сказала врач.

Медик советует не пропускать осмотры у врача и "не изолироваться от мира", но соблюдать все меры карантина: носить маски, придерживаться гигиены рук, избегать мест с большим скоплением людей и проч.

Кроме того, роды при коронавирусе будут проходить в специальных отделениях-изоляторах. Рожениц также будет обслуживать отдельная бригада в средствах индивидуальной защиты.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые заявили, что лекарство от ревматоидного артрита барицитиниб, продаваемое, в частности, под торговой маркой Olumiant, на две трети снижает уровень смертности среди госпитализированных с COVID-19.