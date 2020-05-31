Вирус SARS-COV-2, вызывающий коронавирусную инфекцию, поражает не только ткани легких, но и эндотелий, который выстилает кровеносные сосуды.

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К такому выводу пришли ученые из США, передает Medical Xpress. Патологоанатомы из The Mount Sinai Hospital в Нью-Йорке провели один из самых крупных анализов вскрытий жертв COVID-19, изучив образцы более 67 человек. Всего команда провела 90 вскрытый, проанализировав пока первую часть.

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Выяснилось, что поражение сосудов коронавирусом лежит в основе аномалий свертывания и гипоксии, наблюдаемой при тяжелом протекании болезни. У некоторых из-за этого развивалась полиорганная недостаточность, которая часто приводила к смерти.

"Доказательства, которые мы получили в результате нашего посмертного анализа, помогают выяснить механизмы, лежащие в основе некоторых клинических симптомов, наблюдаемых врачами, которые лечат пациентов с COVID-19, включая тромбоэмболию и психоневрологические расстройства", – отметила автор исследования Клэр Брайс.

Легкие же почти во всех случаях имели диффузное повреждение альвеол. В них происходит обмен кислородом и углекислым газом с кровью. Повреждение альвеол является типичным признаком клинического острого респираторного дистресс-синдрома (ARDS).

Как сообщал OBOZREVATEL, во Львовской области от COVID-19 умер старший фельдшер отделения скорой помощи Cокальской районной больницы Роман Криль.