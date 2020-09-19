Ученые выяснили, что ультрафиолетовые лучи убивают COVID-19

Дарья Дурова Общество 16:27, 19.09.2020 Обновлено: 17:09, 19.09.2020

Ультрафиолетовые волны длиной в 222 нанометра способны уничтожить COVID-19.

К такому выводу пришли исследователи из Университета Хиросимы (Япония). Об их эксперименте сообщается в American Journal of Infection Control.

Ранее учеными было установлено, что волны этой длины обладают потенциалом бороться с сезонными коронавирусами, которые структурно похожи на SARS-CoV-2, и гриппом. Подобных исследований в отношении нового коронавируса до этого не проводилось.

В ходе эксперимента ученые доказали, что 99,7% вирусов SARS-CoV-2 уничтожается после 30-секундного воздействия ультрафиолетовых волн длиной в 222 нанометра. После 10-секундного воздействия жизнеспособности лишаются 88,5% COVID-19.

Исследователи применили специальные ультрафиолетовые лампы, которые разместили на высоте в 24 см над блюдцами с коронавирусом.

При этом ультрафиолет с волнами такой длины представляет угрозу для здоровья человека и способен повреждать ткани. Подобные лампы используются только для обеззараживания пустых помещений.

В то же время, волны в 222 нанометра является более безопасной альтернативой волнам длиной 254 нанометра, которые довольно часто применяются в учреждениях здравоохранения.

Как писал OBOZREVATEL, ранее ученые заявили, что среди людей, которые никогда не сталкивались с COVID-19, от 20% до 50% показали иммунный ответ на вирус SARS-CoV-2.

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