Во Львове от коронавируса умер врач: за его жизнь боролись 25 дней

Во Львове 8 ноября от осложнений COVID-19 умер заведующий отделением областной инфекционной больницы Игорь Мартынюк.

Об этом на странице в Facebook сообщила руководительница Львовского областного лабораторного центра Минздрава Наталья Иванченко-Тимко. Известно, что медику было 56 лет.

"Друг, коллега... был. Плакать не хочется. Хочется кричать, когда вирус уносит жизни физически здорового и еще молодого человека", – написала она.

Руководитель областного лабораторного центра призвала людей придерживаться всех требований карантина.

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Украинский врач-инфекционист, доктор медицинских наук Ольга Голубовская в Facebook рассказала, что еще летом Мартынюк встречался с министром.

"Веселый, смешной, с потрясающим чувством юмора и, как все доктора, не сильно обращающий внимание на свое здоровье. Добрый. Любящий свою семью, свою работу, людей, коллег, больных и вообще жизнь", – описала Голубовская коллегу.

Иванченко-Тимко рассказала ZAXID.NET, что врачи боролись за жизнь мужчины 25 дней, но его состояние ухудшилось. Мужчину подключили к аппарату ИВЛ, однако спасти его не удалось.

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Как писал OBOZREVATEL, харьковский врач-педиатр Андрей Пеньков раскритиковал подготовку больниц к COVID-19, отметив, что обеспечить достаточное количество коек в медучреждениях – мало, так как к ним нужно еще и подвести кислород.