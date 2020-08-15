Врач – о новом всплеске пандемии: COVID-19 останется до марта-2021

COVID-19 оказался более устойчив к ультрафиолету, и новый всплеск заболеваемости, вероятно, произойдет осенью, параллельно с сезонным гриппом.

Об этом в интервью "КП в Украине" заявила заслуженный врач, профессор Ольга Голубовская. Она отметила, что у экспертов были предположения, что коронавирус летом исчезнет, "но они не сбылись".

"Конечно, коронавирус не будет с нами всю жизнь, но до марта будущего года останется точно", – сказала медик.

Она отметила, что COVID-19 – это новый возбудитель, происхождение которого еще точно не установлено. Он подчиняется не законам природы, а "своим внутренним законам", о которых ученые еще мало знают.

"К сожалению, как бы ни старались медики повлиять на течение пандемии в Украине, спасать себя украинцы должны, в первую очередь, сами, соблюдая хотя бы простейшие рекомендации: держать социальную дистанцию, обрабатывать руки, поверхности, проветривать помещения, беречь пожилых людей. То есть сводить риск заражения к минимуму", – подчеркнула врач.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 15 августа в Украине к ослаблению карантина не готовы шесть областей и город Киев, где превышен показатель заболеваемости.