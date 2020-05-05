COVID-19 остается в организме навсегда? Инфекционист дал ответ

Коронавирусная инфекция не остается в организме человека после формирования иммунитета, как это бывает с ВИЧ или с герпесом.

Об этом в эфире ObozTV заявил врач-инфекционист, иммунолог Федор Лапий. "Мнения ученых расходятся относительно новой коронавирусной инфекции, поэтому трудно сказать о последствиях для здоровья. Но на сегодняшний день мы склоняемся к мысли, что это инфекция, которая протекает остро, формирует иммунитет и вирус исчезает", – пояснил он.

По словам медика, в настоящее время нет оснований говорить о том, что коронавирус, наподобие вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) или герпеса, остается в организме навсегда.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

"Мы изучаем и другие моменты, которые для нас пока что остаются неизвестными", – добавил он.

Коронавирус, ВИЧ, герпес. Коллаж

Как писал OBOZREVATEL, ранее реаниматолог, анестезиолог, ответственный за первое отделение по лечению больных COVID-19 в Израиле Борис Бриль заявил, что эффективность лечения больных с COVID-19 при помощи плазмы крови переболевших людей сомнительна.