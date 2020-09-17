Ученый пояснил, почему COVID-19 опаснее SARS и других коронавирусов

Новый вирус SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19, отличается от ранних видов коронавируса и требует другого ответа мирового сообщества.

Об этом в материале для The Economist заявил врач и социолог Йельского университета (США), автор книги о коронавирусе Николас Христакис. В частности, он сравнил эпидемию SARS с пандемией 2020 года и назвал последнюю более опасной.

"Семь разнообразных коронавирусов заражают людей: четыре вызывают насморк; один вызывает смертельную болезнь, тлеющую на Ближнем Востоке с 2012 года; и два разразились настоящими пандемиями. Первый вызвал атипичную пневмонию (SARS, – ред.), и она быстро исчезла. Другой COVID-19 заставил мировую экономику споткнуться", – написал врач.

По мнению ученого, причиной такой ситуации стали не только ответные меры общественного здравоохранения или некомпетентность правительств, но и природа патогена.

Христакис пояснил, что SARS, вызванный вирусом SARS-CoV-1, появился в 2002 году и распространился на 30 стран. Но он заразил только 8 422 человека и убил 916, прежде чем через восемь месяцев Всемирная организация здравоохранения объявила его "сдерживаемым". Масштабы распространения SARS-CoV-2 намного глобальнее.

На первый взгляд, как отметил исследователь, эти патогены имеют несколько общих аспектов, помимо принадлежности к одному семейству коронавирусов (и наличия идентичных генетических последовательностей на 79%). Оба появились в Китае поздней осенью и были замечены в месте, где дикие животные и люди были в непосредственной близости. Оба вызывают респираторные заболевания и могут быть смертельными. Их передаваемость или "число воспроизводства" (известное как R0) также было примерно одинаковым: каждая жертва заразила в среднем около трех других людей.

"Но на этом сходство заканчивается. Вирус, стоящий за атипичной пневмонией, обладал внутренними качествами, которые затрудняли его распространение и упрощали контроль по сравнению с вирусом COVID-19, который поразил мир", – написал Христакис.

Это связано с показателями летальности вируса, симптомами, инфекционными периодами и их репродуктивностью.

Один из способов, которым эпидемиологи количественно определяют летальность, – это коэффициент летальности, который представляет собой вероятность смерти человека в случае обращения за медицинской помощью. Летальность от SARS составила около 11%.

COVID-19, по разным оценкам, находится в диапазоне 0,5–1,2%, что делает его в десять раз "менее опасным", чем SARS. Однако, это затрудняет контроль, потому что больше людей могут заразиться.

"SARS не распространился так далеко, потому что, как это ни парадоксально, он был слишком смертельным", – отметил Христакис.

Он подчеркнул, что хотя новый коронавирус менее летальный, чем тот, который вызывал SARS, это и позволяет ему заразить больше человек, а не быстро убивать их.

COVID-19 имеет различную степень тяжести и различные симптомы (влияющие не только на дыхательную, но также в некоторых случаях на желудочно-кишечную и неврологическую системы). Возможно, половина инфицированных бессимптомны. Некоторые из заболевших страдают от серьезных долговременных проблем со здоровьем. Но поскольку для многих симптомы напоминают легкую простуду, общественность и политики склонны относиться к ней менее серьезно. Таким образом, многогранный характер вируса затрудняет управление ситуацией, пояснил ученый.

"Хуже того, вирус COVID-19 передается до появления симптомов", – подчеркнул он.

Так, новому коронавирусу требуется около семи дней с момента заражения, чтобы проявить первые симптомы. В это же время инфицированные могут распространять болезнь в течение 2-4 дней, прежде чем у них появятся признаки болезни. Фактически, за 1-2 дня до появления симптомов они могут быть наиболее заразными, отметил Христакис.

Он добавил, что репродуктивный номер SARS-CoV-2 (R0) отличается у разных людей, что также затрудняет контроль над пандемией.

Врач подчеркнул, что службы здравоохранения должны готовиться к долгосрочному уходу за пациентами, "а не просто строить прохладные морги".

"Распространенность легких симптомов, похожих на грипп, означает, что правительства, средства массовой информации, бизнес и общественность должны удвоить свои усилия по продвижению мер безопасности, потому что будет естественная тенденция к самоуспокоению", – написал Христакис.

Он также указал на тот факт, что инфицированные люди могут передать болезнь до того, как у них появятся симптомы. "Поэтому широко распространенная добровольная самоизоляция и обязательный карантин имеют смысл", – считает врач.

"Тестирование должно быть повсеместным. Тонкий ватный тампон, засунутый вам в ноздрю, превосходит толстую пластиковую трубку, зажатую в трахее", – добавил он.

Статью эксперт закончил словами: "Нам предстоит долгий и печальный путь. Так что нам лучше ответить мудро".

Как сообщал OBOZREVATEL, генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что вспышка COVID-19 начала выходить из-под контроля, и скоро человечество преодолеет рубеж в миллион жертв коронавируса.