Голубовская: врачи падают, COVID-19 – очень тяжелое и длинное заболевание

В Украине, как и в других странах мира, катастрофически не хватает врачей, которые могут оказывать профессиональную помощь при COVID-19.

Об этом в эфире "Свободы слова Савика Шустера" заявила ведущий инфекционист Министерства здравоохранения Украины Ольга Голубовская. Программа транслировалась на YouTube-канале Shuster online 18 декабря (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Эксперт отметила, что к работе с коронавирусом привлекают медиков разных специальностей, но кадров все равно не хватает.

"Врачи падают, реально... Это ж заболевание очень тяжелое, очень длинное. Я всегда была против, когда его с гриппом связывают. Оно требует огромного ресурса: врачебного, технического", – сказала Голубовская.

Одна из причин этого – длительность коронавирусной болезни. Как пояснила инфекционист, люди иногда лежат в больнице по два или три месяца. В среднем при тяжелой форме пациент проводит месяц в стационаре и требуют интенсивной терапии. Кроме того, подход к каждому больному отличается.

Голубовская подчеркнула, что нехватка медицинского персонала наблюдается во всем мире.

Комментируя локдаун, она сказала: "Я за разобщительные мероприятия, потому что это всегда приводит к снижению заболеваемости".

Голубовская также выступила за то, чтобы решения вокруг медицинской системы принимали централизовано. В таких вопросах руководители на местах могут быть некомпетентными, считает врач.

"Мы были и будем в ближайшее время страной хронических тяжелых эпидемий, и еще и пандемии наслаиваются периодически. Потому что мы в социальном кризисе, а кризис всегда сопровождает инфекционные болезни", – подытожила Голубовская.

Трансляция "Свободы слова Савика Шустера":

Как сообщал OBOZREVATEL, COVID-19 изменил картину, так как количество "тяжелых" пациентов возрастом до 30 лет увеличивается, заявила Ольга Голубовская.

Она также считает, что сейчас нет никакого смысла в массовом тестировании украинцев на коронавирус.

Инфекционист пояснила, что болеть коронавирусом зимой опаснее. Это связано с тем, что в осенне-зимний сезон инфекция распространяется стремительнее и носит более сложный характер, сказала Голубовская.