Смертность в разы выше: врачи назвали болезни, опаснее коронавируса

Вспышка нового китайского коронавируса вызвала панику у многих людей, однако COVID-19 менее опасен, чем ряд других болезней.
"Подавляющее большинство людей сегодня уходят из жизни вовсе не из-за инфекций. А из-за так называемых НИЗ – неинфекционных заболеваний", – рассказал "КП" профессор Высшей школы управления здравоохранением Сеченовского университета Артем Гиль.
Среди таких НИЗ в качестве причин смертности лидируют сердечно-сосудистые заболевания (ишемическая болезнь сердца, инфаркты, инсульты), рак, хронические респираторные заболевания, сахарный диабет.
"В целом на долю НИЗ приходится не менее 60–65% смертей людей во всем мире", – отметил профессор.
Такие заболевания не передаются от человека к человеку. При этом их распространение во многом зависит от самих людей – их заботы о собственном здоровье.
Коронавирус
Иллюстрация
Что касается инфекций, то некоторые из них имеют гораздо более высокие показатели смертности. Одна из самых опасных – туберкулез – убивает до 1,3 млн больных в год.
КП
Отметим, по данным Всемирной организации здравоохранения от ишемической болезни сердца (ИБС) умирает около 9 миллионов человек в год, от инсультов – порядка 6 миллионов. Главные факторы риска для развития этих болезней – курение, сидячий образ жизни, переедание и злоупотребление алкоголем.
"От осложнений гриппа в мире ежегодно умирает до 650 тысяч человек, кори – более 120 тысяч, от рака шейки матки, который развивается из-за вируса папилломы человека (ВПЧ) – 270 тысяч. Вакцины от этих заболеваний есть, проверены и безопасны", – добавил российский медицинский телеведущий, кардиолог Александр Мясников.
Карта распространения COVID-19 по миру:
Как писал OBOZREVATEL:
Более 104 тыс. человек во всем мире по состоянию на 8 марта заражены коронавирусом.
В Италии по состоянию на субботу, 7 марта, заражение новым коронавирусом подтверждено у 5 061 пациента.
В этот же день лидер Демократической партии Италии Никола Зингаретти подтвердил, что инфицирован китайским коронавирусом.
Первый случай заражения официально подтвердили в Молдове.
Кроме того, два случая инфицирования коронавирусом было зафиксировано на Мальдивах. Эпидемия затронула уже почти все популярные курортные направления в мире.
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