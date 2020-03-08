Смертность в разы выше: врачи назвали болезни, опаснее коронавируса

Вспышка нового китайского коронавируса вызвала панику у многих людей, однако COVID-19 менее опасен, чем ряд других болезней.

"Подавляющее большинство людей сегодня уходят из жизни вовсе не из-за инфекций. А из-за так называемых НИЗ – неинфекционных заболеваний", – рассказал "КП" профессор Высшей школы управления здравоохранением Сеченовского университета Артем Гиль.

Среди таких НИЗ в качестве причин смертности лидируют сердечно-сосудистые заболевания (ишемическая болезнь сердца, инфаркты, инсульты), рак, хронические респираторные заболевания, сахарный диабет.

"В целом на долю НИЗ приходится не менее 60–65% смертей людей во всем мире", – отметил профессор.

Такие заболевания не передаются от человека к человеку. При этом их распространение во многом зависит от самих людей – их заботы о собственном здоровье.

Коронавирус Иллюстрация

Что касается инфекций, то некоторые из них имеют гораздо более высокие показатели смертности. Одна из самых опасных – туберкулез – убивает до 1,3 млн больных в год.

КП

Отметим, по данным Всемирной организации здравоохранения от ишемической болезни сердца (ИБС) умирает около 9 миллионов человек в год, от инсультов – порядка 6 миллионов. Главные факторы риска для развития этих болезней – курение, сидячий образ жизни, переедание и злоупотребление алкоголем.

"От осложнений гриппа в мире ежегодно умирает до 650 тысяч человек, кори – более 120 тысяч, от рака шейки матки, который развивается из-за вируса папилломы человека (ВПЧ) – 270 тысяч. Вакцины от этих заболеваний есть, проверены и безопасны", – добавил российский медицинский телеведущий, кардиолог Александр Мясников.

Карта распространения COVID-19 по миру:

Как писал OBOZREVATEL:

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!