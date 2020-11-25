На Тернопольщине от COVID-19 по дороге в больницу умер волонтер "Правого сектора". Фото

В Тернопольской области от COVID-19 24 ноября умер волонтер и бизнесмен Игорь Цепенюк.

Об этом в Facebook сообщила "6-я резервная сотня ДУК ПС – Тернопольщины". Мужчина был членом "Правого сектора", ему было 57 лет.

"Один из немногих, кто за 7 лет войны не устал помогать добровольцам, один из немногих, кто выступал меценатом в воспитании будущего молодого поколения", – заявили в организации.

Игорь Цепенюк Facebook / 6 резервная сотня ДУК ПС – Тернопольщины

Скриншот

Жена погибшего Валентина Цепенюк написала на странице в Facebook, что ее супруг скончался после тяжелой дороги. Женщина рассказала, что его везли в больницу в Бучаче, поскольку там есть отделение гемодиализа.

"Реанимировать не смогли. Он говорил, что не доедет, он говорил, что умрет. Но мы тарганили его в Бучач! И мы его убили! Ибо великий Тернополь не способен иметь у себя отдел гемодиализа для ковидних больных", – написала женщина.

Умер Игорь Цепенюк Facebook / Валентина Цепенюк

Скриншот

Добавим, еще около 13:00 среды мужчина поделился на своей странице в Facebook новостью об очередном "коронавирусном" рекорде Тернопольской области.

Последняя запись на странице погибшего Скриншот

Facebook / Игорь Цепенюк

Facebook / Игорь Цепенюк

Как сообщал OBOZREVATEL, в Кировоградской области от COVID-19 умерла 17-летняя жительница Знаменского района.